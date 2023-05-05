В Миассе полиция разыскивает мотоциклиста, возможно, причастного к поджогу травы

Полиция Миасса проверяет информацию о поджогах травы. Разыскивается неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, сообщает пресс-служба ГУ МВ Д России по Челябинской области.

О подозрительном мотоциклисте жители Миасса сообщили в полицию после того, как в один день, 3 мая, в городе произошли сразу четыре ландшафтных пожара. «Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на поступившую информацию: на розыск указанного человека ориентированы наружные наряды, экипажи ГИБДД организовали проверку водителей мототранспортных средств»,– сообщат региональный главк. В отдел полиции доставили двух схожих по приметам граждан, но их причастность к произошедшему не подтвердилась. Розыск мотоциклиста продолжается. К этому привлекли добровольных народных дружинников и казаков.

Версию о поджогах в Миассе подтверждают и сотрудники МЧС. «При проведении проверок по причинам возникновения пожаров установлена закономерность расположения очагов возгораний»,– сообщали в ведомстве. Рядом с очагами очевидцы видели мотоциклиста. Общая площадь природных пожаров, случившихся в Миассе 3 мая, составила 14,2 га.