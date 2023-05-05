Росавиация отказала Red Wings и «Северному ветру» в допусках к полетам из Новосибирска в Стамбул

Росавиация выдала «Аэрофлоту» допуск на выполнение до семи полетов в неделю из Новосибирска в Стамбул. На это же направление претендовали еще две авиакомпании, но получили отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В приказе Росавиации указано, что запросившие по семь рейсов в неделю из Новосибирска в Стамбул Red Wings и Nordwind Airlines («Северный ветер») набрали недостаточно баллов. Допуски на полеты на этом направлении уже имеют S7 Airlines (до 14 раз в неделю) и Azur Air (до 4 раз в неделю), но последняя их в настоящее время не выполняет.

«Аэрофлот» также получил допуск на семь полетов в неделю на направлении из Новосибирска в Анталью. Претендовавшей на него Red Wings Росавиации отказала. Ранее рейсы между Новосибирском и турецкой Антальей могли выполнять только авиакомпании S7 Airlines и Azur Air (обе – до 7 раз в неделю).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова