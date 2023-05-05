В Ярославле приставы арестовали дорожную технику муниципального предприятия

Судебные приставы из-за долгов арестовали 4 машины, принадлежащие муниципальному предприятию, занимающемуся благоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованная спецтехника

Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП Арестованная спецтехника

Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП

Предприятие имеет долги по налогам, а также перед юрлицами на сумму более 3 млн руб. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия со спецтехникой, потом решили взыскать исполнительский сбор на сумму в 200 тыс. руб.

«Руководство получило предупреждение о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае неисполнения решения суда. Сегодня судебные приставы посетили предприятие и составили акт описи и ареста 4-х транспортных средств, принадлежащих предприятию-должнику. В случае если долг не будет оплачен, транспортные средства пройдут процедуру оценки и принудительной реализации, денежные средства с которой будут перечислены в счет погашения долга»,—пояснили в ярославском управлении ФССП.

По данным источника «Ъ-Ярославль», знакомого с ситуацией, арестованная спецтехника принадлежит МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля. До 2020 года данное муниципальное предприятие занималось уборкой города, а сейчас сдает свою технику в аренду нынешнему главному уборщику — МБУ «Горзеленхозстрой».

Андрей Иванов