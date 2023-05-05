Число вакансий в Челябинской области выросло на 12,2%

В апреле количество вакансий в Челябинской области увеличилось на 12,2% по сравнению с мартом. Наиболее ощутимый прирост отмечен в сфере автомобильного бизнеса — на 23,9%. Об этом сообщается в исследовании HeadHunter.

Также в регионе существенно увеличился спрос на высший и средний менеджмент (+23%), специалистов по управлению персоналом и проведению тренингов (+22,8%), рабочий персонал (+18,8%), специалистов по строительству и недвижимости (+15,1%). Снизилось число предложений о работе в сфере безопасности (-3,6%) и в сегменте «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-0,8%),.

Чаще всего в апреле работодатели из Челябинской области искали рабочий персонал — на их долю пришлось 26% от всех вакансий. Следом идут специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (22%) и строительству и недвижимости (19%).