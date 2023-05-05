В Удмуртии не зарегистрировали случаев заражения жителей энцефалитом после укусов клещей

В Удмуртии не зафиксировали случаев заражения жителей после укуса клещей, переносящих энцефалит, боррелиоз или болезнь Лайма. Однако ситуация «серьезная», сообщила в Telegram заместитель председателя правительства Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Отметим, что всего с начала сезона с жалобами на укусы клещей обратились 1861 человек, в числе которых 21% — дети. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по республике. По результатам исследования возбудитель клещевого энцефалита выявлен в девяти случаях из 1350, возбудитель боррелиоза — в 329 случаях из 1055.