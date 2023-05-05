Добыча угля сократилась в Хакасии и увеличилась в Тыве и Красноярском крае

В первом квартале 2023 году добыча бурого и каменного угля в Красноярском крае выросла на 8,6% и составила 13,4 млн тонн, сообщает Красноярскстат без разбивки на виды угля. В то же время добыча каменного угля в Хакасии за этот период снизилась, по данным ведомства, на 17,1% и составила 6,3 млн тонн.

В соседней Тыве добыча каменного угля выросла на 35% в первом квартале, но ее объемы в сравнении с соседними регионами незначительны — 392 тыс. тонн. В Кузбассе, по данным регионального минуглепрома, добыча снизилась в первом квартале текущего года на 5,3%,составив 54 млн тонн.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово