Убытки компаний Челябинской области сократились в 2,6 раза

В январе-феврале 2023 года убытки компаний Челябинской области составили 9,8 млрд руб. Это в 2,6 раза или на 16,4 млрд меньше, чем было в январе-феврале прошлого года (26,2 млрд). Прибыль снизилась на 2,7%, до 64,3 млрд руб. (66,1 млрд). Такие данные о финансовом состоянии организаций опубликовал Челябинскстат.

Сальдированный результат (прибыль минус убыток) за год вырос почти на 60% – с 39,9 млрд до 54,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в январе-феврале 2023 года составила 72,1%, что на 4,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

При этом растет кредиторская задолженность компаний Челябинской области. На конец февраля 2023 года она составила 989 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее. Долг перед кредиторами на 29,6 млрд превышает дебиторку (959,4). Просроченная кредиторская задолженность выросла – на 11%, до 42,1 млрд руб.