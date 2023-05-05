В Ярославле осудили лже-террориста

Житель Ярославля признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ленинский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Мужчина проверил бдительность спецслужб в октябре 2022 года. Он взял телефон без симки, нажал кнопку вызова SOS, которая позволяет осуществить звонок. Набрав правоохранителям, звонивший рассказал, что намерен заложить бомбу во дворе дома на улице Чехова. Реакция на звонок была быстрой: двор проверили, бомбу не нашли.

Зато спецслужбы установили звонившего. В отношении жителя Ленинского района было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ленинский районный суд признал его виновным и приговорил к 1 году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов