На фестивале «Оружие Победы» в Перми покажут 400 экспонатов

На фестивале «Оружие Победы» представят 400 экспонатов. Среди них будут гаубицы, пушки, минометы, станки, элементы бронепоездов — как оригиналы, так и копии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Оружие Победы» — одно из флагманских событий 300-летия Перми, стартует оно 9 мая и завершится в октябре. 9 мая в параде в Перми примет участие техника, изготовленная пермскими заводами. Количество ее единиц будет самым большим за все годы: можно будет увидеть как боевые машины прошлых десятилетий, так и современные. Прохождение начнется в 10 утра по Комсомольскому проспекту и ул. Ленина. До конца дня техника будет выставлена у Театра-Театра.

Еще две выставки в рамках фестиваля откроются накануне празднования юбилея: в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» и в Музее пермской артиллерии.

Фестиваль «Оружие Победы» был анонсирован на заседании оргкомитета «Пермь-300» в декабре прошлого года. Это проект военно-патриотической направленности, связанный с работой пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса.