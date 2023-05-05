В Перми могут благоустроить еще один квартал эспланады

В Перми определены три общественные территории для Всероссийского голосования, в ходе которого жители определят приоритетный проект благоустройства на 2024 год. В региональном минЖКХ пояснили, что список проектов включает в себя комплексное благоустройство сквера в 64-м квартале эспланады, долины реки Данилихи и парка культуры и отдыха в Кировском районе. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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В рамках благоустройства 64-го квартала эспланады, расположенного между Театром-Театром и ул. Крисанова, планируется обустроить дорожки и площадки, установить бортовой камень, малые архитектурные формы, а также выполнить озеленение территории. Кроме того, на месте неблагоустроенного пространства могут организовать амфитеатр, выставочные модули, кафе и многое другое.

В Институте территориального планирования говорят, что эспланада разделена на три части, каждая из которых обладает индивидуальным характером. Части общего пространства различаются не только функционально, но и по взаимодействию архитектурных объектов с поверхностью земли. Главный архитектор проекта Евгения Нагорных отметила, что проект благоустройства этого квартала эспланады позволить насытить территорию «современными приемами, отвечающими времени».

Напомним, что в конце 2022 года в Перми завершилось благоустройство очередного квартала эспланады. 66-й квартал этой территории, расположенный вокруг монумента «Единство фронта и тыла», был открыт для посещения в ноябре. Подрядчиком благоустройства выступало ООО «Техдоргрупп», стоимость работ составила более 792,2 млн руб.