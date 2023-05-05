Белокочанная капуста и репчатый лук подорожали в Удмуртии

В Удмуртии в период с 25 апреля по 2 мая на потребительском рынке изменилась стоимость ряда товаров. В частности, белокочанная свежая капуста подорожала на 18,5%, репчатый лук — 13,5%, колбаса полукопченая и варено-копченая — 3,8%, яблоки — 3,5. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вместе с тем свежие огурцы стали дешевле на 9,4%, свежие помидоры — 5,7%, свекла столовая — 3,4%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 2,6%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские бумажные подгузники на 4,4%, женские гигиенические прокладки — на 3,3%. Снизились цены на зубную пасту на 1,9%, туалетную бумагу — на 1,8%.

При этом стоимость пребывания в доме отдыха, пансионате стала выше на 3,1%.