Отменен оправдательный приговор главе райсовета на Алтае, устроившей банкет за счет бюджетных средств

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор главе Чемальского райсовета Людмиле Ящемской, ранее занимавшей пост замминистра регионального развития республики. Приговор в части оправдания Людмилы Ящемской в растрате (ч.3 ст. 160 УК РФ) отменен, дело направлено в горсуд Горно-Алтайска на новое рассмотрение, рассказали в республиканской прокуратуре.

Согласно версии следствия, обвиняемая в середине ноября 2018 года потратила почти 28 тыс. руб., принадлежащие райсовету. Их она пустила на проведение банкета в кафе с участием депутатов, глав сельских поселений, работников районной администрации.

В тоже время, оставлен без изменения приговор в части осуждения Людмилы Ящемской за халатность (ч.1.1 ст. 293 УК РФ). Горсуд Горно-Алтайска назначил ей штраф в размере 300 тыс. руб., но освободил от его уплаты в связи с истечением сроков давности. Как указывается в материалах дела, расследованием которого занимался Следственный комитет, в 2017 — 2018 годах замминистра приобрела для детей-сирот непригодные для проживания квартиры. В результате министерству был причинен ущерб на сумму свыше 13 млн руб.

В июле 2021 года СКР сообщил о передаче дела Людмилы Ящемской в суд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев