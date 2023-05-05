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обновлено 07:58

Пермьстат: предприятия края снизили прибыль более чем на 60% по сравнению с прошлым годом

За январь-февраль 2023 года предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 36,9 млрд руб., что на 63,5% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидерами по снижению прибыли стали предприятия в сфере добывающих производств, производства пищевых продуктов, текстиля, розничной торговли.

В целом по краю 70,3% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 43,1 млрд руб. Это на 59,8% ниже уровня января-февраля 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,2% и составила 6,2 млрд руб.

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