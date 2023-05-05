Вступил в силу приговор бывшему замглавы Новокузнецка, осужденному на 12 лет за убийство «Мисс Кузбасс – 2010»

Защите не удалось обжаловать приговор бывшему вице-мэру Новокузнецка Александру Попову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за убийство жены, «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожковой. По информации ТАСС, решение Щербинского райсуда Москвы в отношении Александра Попова оставлено без изменения.

Приговор бывшему кузбасскому чиновнику вынесли 2 сентября 2022 года. Как установил суд, в августе 2021 года действующий на тот момент замначальника отдела московского метро Александр Попов убил в ходе ссоры свою супругу — «Мисс Кузбасс-2010» Ксению Сапожкову. После этого обвиняемый вывез ее тело в лесополосу и закопал. В январе 2022 года мужчина написал заявление в правоохранительные органы о пропаже жены, в котором сообщил, что полгода назад она уехала на отдых.

Мотивом убийства, уверено следствие, стала бытовая ссора супругов из-за места проведения отпуска. Вспылив, экс-чиновник пять раз ударил жену кухонным ножом, после чего в пакете для строительного мусора закопал ее тело в лесу, а затем полгода вел от имени убитой переписку в интернете, чтобы скрыть следы преступления. Как писал «Ъ», сообщения Александр Попов отправлял как себе, так и родственникам погибшей. Из них следовало, что Ксения без мужа улетела на отдых в Дубай, откуда на лайнере отправилась в круиз. Подхватив СОVID-19, она якобы оказалась в больнице города Кимберли, в ЮАР. После чего сообщения от госпожи Поповой прекратились.

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Илья Николаев