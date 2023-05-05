Дымка в Новосибирске связана с пожарами в Тюменской и Омской областях

В Новосибирске отмечается повышенная задымленность, что связано с природными пожарами в Омской и Тюменский областях, сообщила мэрия. «Появление смога в Новосибирске – результат отсутствия ветра. Из-за штиля продукты горения скапливаются в воздухе»,– отметили в горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Власти рекомендуют жителям не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, когда в воздухе находится максимальное количество смога, избегать длительного нахождения на открытом воздухе, ограничить физическую нагрузку, в том числе сократить рабочий день для работающих со значительной физической нагрузкой.

В Омской области, как сообщает Авиалесохрана, на 4 мая действовали два крупных пожарах на землях лесного фонда, площадь, пройденная огнем составила 153 га. В Новосибирской области – пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем составила 11 га.

В Тюменской области из-за сильного природного пожара произошли возгорания в населенном пункте Успенка. Огонь распространился на 13 жилых домов. «Эвакуированы социальные учреждения - отделение временного проживания граждан пожилого возраста и Успенский детский психо-неврологический интернат»,– сообщили власти региона.

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Оксана Павлова