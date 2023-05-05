В Красноярском крае особый противопожарный режим введен в 44 районах

С 5 мая в Красноярском крае действует особый противопожарный режим, сообщает ГУ МЧС по региону. Он вводится в 32 муниципалитетах. Ранее, с 24 апреля такой режим был введен в 12 районах края. В период действия особого режима штрафы за разведение открытого огня в этот период увеличены вдвое: для физлиц они составляют до 20 тыс. руб., на юрлиц – до 800 тыс. руб.

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Всего в крае за выжигание сухой травы и несвоевременную уборку мусора возбуждено 178 дел об административных правонарушениях, за некачественное содержание в плане пожарной безопасности территории возбуждено 239 дел об административных правонарушениях, сообщили в МЧС.

По данным краевого лесопожарного центра, за последние сутки в регионе было ликвидировано два лесных пожара на площади 1,6 га в Рыбинском и Каратузском районах. Предварительно установлено, что возгорания возникли, в том числе по вине местных жителей.

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Оксана Павлова