Гранты попробуют на язык

Власти Татарстана планируют в 2023 году сократить сумму грантов на проекты по развитию госязыков — татарского и русского до 450 тыс. руб. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Тогда на них заявился лишь один желающий, но и его заявка не была удовлетворена, поскольку не соответствовала требованиям организаторов. По мнению татарских активистов, средств гранта (максимальный размер — 70 тыс. руб.) недостаточно даже для создания и поддержания сайта проекта. Они считают, что «данные гранты созданы для имитации заботы о сохранении языков, в частности татарского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Кабмин Татарстана подготовил проект постановления о предоставлении в 2023 году грантов «с целью оказания государственной поддержки частных инициатив, направленных на развитие и функционирование государственных языков республики», а также других языков народов в регионе. Документ в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно проекту, в этом году на гранты из бюджета Татарстана выделят 450 тыс. руб. Это на 50 тыс. руб. меньше, чем в 2022 году. Таким образом, объем грантов для развития татарского и русского языков сократится на 10%.

Гранты будут распределяться по результатам конкурсного отбора, который проведет министерство цифрового развития Татарстана на своем сайте, а также портале tel.tatar.ru. Соискатели в 2033 году, согласно проекту, могут претендовать на девять грантов по трем номинациям: «Лучший проект медиаресурса для сети Интернет», «Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети Интернет» и «Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий/сохраняющий родной язык». За первое место по каждой номинации победитель получит по 70 тыс. руб. Проекты, занявшие вторые и третьи места, будут профинансированы на 50 тыс. руб. и 30 тыс. руб. соответственно.

Дата начала конкурсного отбора претендентов на гранты пока неизвестна, но предполагается, что он завершится к 14 августа этого года. К конкурсу допускаются только физические лица, у которых нет задолженности перед налоговой и бюджетом республики.

В 2022 году гранты предполагалось распределить по пяти номинациям, но размер одного гранта был меньше — от 15 тыс. руб. до 55 тыс. руб. Таким образом власти хотели профинансировать 15 частных проектов. Однако в начале декабря, когда проводился конкурс, была подана лишь одна заявка. При этом соискатель представил документы не в полном объеме, и его заявку отклонили, а конкурс признали несостоявшимся. Таким образом, бюджетные средства не были распределены.

Отметим, что сам грант выделяется в рамках программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан», впервые принятой в 2013 году на 10 лет. Она предполагает «соблюдение устойчивого баланса национально-языковых интересов представителей народов», проживающих в регионе, и достижение «паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков республики». Контроль выполнения программы возложен на министерство образования республики. За весь срок общий объем финансирования составил 1,39 млрд руб. При этом в прошлом году программа подверглась секвестру. Финансирование сократили на 20% — до 97,7 млн руб.

На 2023–2030 годы была утверждена новая программа. На нее планируется потратить еще 1 млрд руб., в том числе в 2023 году — 127 млн руб.

Председатель союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин считает, что «гранты безусловно нужны и важны, они действительно могут стимулировать инициативы по сохранению и развитию татарского и других языков». Однако он полагает, что такие гранты «должны быть в одной связке с открытием национальных школ, детских садов, обязательным изучением татарского языка, внедрением татарского языка в общественную жизнь». «Только в этом случае гранты могут принести реальную пользу»,— говорит он. При этом сумма гранта вызывает у него «одновременно и смех, и сожаление, и разочарование». «На эти цели должны выделяться если не сотни, то десятки миллионов. Взять номинацию лучший медиаресурс, на который предусмотрено всего 150 тысяч рублей. Сегодня на эти деньги затруднительно хороший сайт создать, а уж тем более невозможно обеспечить полноценное функционирование»,— говорит господин Набиуллин. Он полагает, что «данные гранты созданы для имитации заботы о сохранении языков, в частности татарского». «Государство в лице Татарстана фактически отказывается от прямой поддержки татарского языка через государственные инструменты регулирования, пытается повесить эту работу на шею частных лиц, выделяя абсолютные копейки»,— добавляет он. Наиль Набиуллин добавил, что «большинство из тех, кто занимается вопросами сохранения национальных языков, просто не в курсе подобных грантов».

Кирилл Антонов