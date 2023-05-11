И маленькая тележка

Прививать любовь к чтению, так же как и к автомобилям, стоит с раннего детства. И лучше — в игровой форме, которая пробуждает в ребенке интерес и любознательность. Для этой цели «Это грузовик, а это прицеп» Анастасии Орловой — прекрасный вариант.

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В этой истории для самых маленьких читателей — или, скорее, самых маленьких слушателей и разглядывателей картинок — рассказывается о том, как грузовик и его друг непоседливый прицеп трудятся с утра до ночи, развозя разные грузы и встречая на своем пути горы и пригорки, лужи и ямы. Тяжелая дорога готовит трудолюбивым машинам настоящие испытания. Как сказал один из родителей: «Книжка для годовалых малышей, а слезу выдавит даже у старого пирата. Дружба, баловство, больничка, грусть и радость — все есть в этой книжке».

Анна Килимник