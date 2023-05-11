Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Истоки автомобильных гонок

Где послушать книгу «Из Пекина в Париж за 60 дней»

В 1907 году состоялось ралли Пекин — Париж, которое считается первой крупной гонкой в автомобильной истории. Но гонкой в современном понимании этого слова назвать этот автопоход сложно. Машины преодолели 16 тыс. км, три четверти этого пути были настоящим бездорожьем. В этом поистине авантюрном предприятии приняли участие пять экипажей, среди которых была Itala князя Сципионе Боргезе, в то время богатейшего человека Италии. А среди членов команды Боргезе был журналист Луиджи Барзини, который спустя год опубликовал свои воспоминания об этом историческом ралли.

Предыдущая фотография

Фото: Pirelli

Фото: Pirelli

Фото: Pirelli

Фото: Pirelli

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Pirelli

Фото: Pirelli

Фото: Pirelli

Фото: Pirelli

Реальные истории, которые происходили с членами экипажа во время двухмесячного путешествия на автомобиле Itala по местам, где автомобиль как таковой никогда прежде не видели, дополнены уникальными фотографиями. А читать путевые заметки Барзини сегодня интереснее вдвойне, так как они позволяют увидеть традиции и уклад жизни того времени, в том числе и жителей России — от границы с Китаем до границы с Германией. Книгу «Из Пекина в Париж за 60 дней» можно бесплатно скачать с сайта и там же послушать ее аудиоверсию.

Анна Килимник

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...