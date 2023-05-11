Истоки автомобильных гонок

В 1907 году состоялось ралли Пекин — Париж, которое считается первой крупной гонкой в автомобильной истории. Но гонкой в современном понимании этого слова назвать этот автопоход сложно. Машины преодолели 16 тыс. км, три четверти этого пути были настоящим бездорожьем. В этом поистине авантюрном предприятии приняли участие пять экипажей, среди которых была Itala князя Сципионе Боргезе, в то время богатейшего человека Италии. А среди членов команды Боргезе был журналист Луиджи Барзини, который спустя год опубликовал свои воспоминания об этом историческом ралли.

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Реальные истории, которые происходили с членами экипажа во время двухмесячного путешествия на автомобиле Itala по местам, где автомобиль как таковой никогда прежде не видели, дополнены уникальными фотографиями. А читать путевые заметки Барзини сегодня интереснее вдвойне, так как они позволяют увидеть традиции и уклад жизни того времени, в том числе и жителей России — от границы с Китаем до границы с Германией. Книгу «Из Пекина в Париж за 60 дней» можно бесплатно скачать с сайта и там же послушать ее аудиоверсию.

Анна Килимник