Сходить в кино

«Миссия "НЛО"»

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1996 год. Группа шведских уфологов расследует загадочные явления. И раз это группа уфологов, без пришельцев здесь не обошлось. Но расследование идет вяло, и бодрости процессу добавляет девушка, которая рассекает на мопеде Yamaha, давно не в ладах с полицией и верит, что ее отец был похищен инопланетянами. Уфологи отправляются на поиски правды — их уфо-лаборатория оборудована в самом удобном для этого автомобиле того времени, Volkswagen Caravelle. Остальной автопарк фильма — настоящий парад шведского автомобилестроения с его «Вольво» и «Саабами» всех мастей. В целом же картину описывают как что-то среднее между «Секретными материалами» и «Очень странными делами». «Миссия "НЛО"» в кино с 4 мая.

«Охота»

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Время действия южнокорейского шпионского триллера «Охота» — 1983 год. Фильм основан на реальных событиях — покушении на президента Южной Кореи в Бирме. При этом лента не претендует на историческую достоверность, это дают понять с самой завязки — в кино попытка покушения на южнокорейского президента происходит во время визита в Вашингтон. Главный конфликт разворачивается между руководителями внутреннего и внешнего отделов разведки, каждый из которых получает задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, после нее многие критики сетовали, что им сложно было разобраться в тонкостях южнокорейской политики 1980-х годов. Тогда режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Ли Джон-дже сделал версию для западной аудитории. Но что осталось прежним — плотность повествования, сумасшедшие погони и постоянные перестрелки. В кино с 18 мая.

«Парень с того света»

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Если перевести на русский оригинальное название фильма, который в российский прокат выходит как «Парень с того света», то оно будет таким: «Самый одинокий парень в мире». Речь об Оливере — ни девушки, ни друзей, ни даже семьи у него нет. Можно было бы сказать, что он доведен этим до отчаяния. Но он спокоен и дружелюбен. А так как фильм снят в редком жанре комедийного хоррора, то Оливер решает свою проблему оригинальным образом. Он выкапывает себе на кладбище друга — недавно похороненного популярного при жизни красавчика Митча, а затем подобным образом обзаводится и целой семьей. Но вот девушку Оливер находит среди живых, хоть и с помощью своих новых зомби-друзей, которые пытаются жить, будто они обычные люди, в том числе и ездить на автомобиле, и выходит у них это жутко смешно. В кино с 18 мая.

«Беглец»,

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«За подрывом иранского ядерного реактора стоит ЦРУ», — сообщает ведущий теленовостей, и Том Харрис понимает, что миссия его выполнена и провалена одновременно: реактор успешно взорван, но и личность его рассекречена. Агенту предстоит бежать, правда, по сюжету бежит он не из Ирана, а из Афганистана. Надеемся, что сценарист фильма «Беглец», которым выступил бывший офицер военной разведки Митчелл ЛаФортун, интересно раскрутил лихо закрученный сюжет, основанный на его личном опыте работы в американской разведке в 2013 году, когда он был направлен в Афганистан во время утечки Сноудена. Для героя же фильма, Тома Харриса, и его переводчика начинается «гонка на выживание» — за 30 часов они должны преодолеть 650 км до Кандагара, где расположена старая база ЦРУ, преследуемые лучшими наемниками мира, а также спецназом то ли Ирана, то ли Афганистана, то ли еще какой страны. В кино с 24 мая.

«Король-львенок»

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Семейный фильм «Король-львенок» — настоящее роуд-муви, герои которого, двенадцатилетняя Инес и ее брат пятнадцатилетний Алекс, пытаются спасти сбежавшего из клетки при перевозке в аэропорту львенка — дети дали ему кличку Кинг. Спасение в том, чтобы вернуть дикое животное в лоно дикой природы — в Африку. Начинают юные путешественники свой путь на велосипедах, добираясь до своего дедушки, «который сто раз объехал вокруг света» и точно знает, что делать в такой ситуации. Дедушка оказывается не промах и везет детей и львенка куда заказывали, лихо управляя не только легковыми автомобилями, но и автобусом, и стареньким автодомом Hymer, а также другими транспортными средствами вроде лодок-моторок. В кино с 1 июня.

«Поворот не туда. Дом зла».

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Сюжет этого фильма нехитро пересказан уже в его названии: «Поворот не туда. Дом зла». У грабителей ломбарда прямо во время их «дела» сбегает водитель, и они берут в заложники девушку, оказавшуюся в ненужное время в ненужном месте, чтобы она увезла их с места преступления. Но в какой-то момент грабители натыкаются на выставленный в их поисках блокпост, и им приходится «свернуть не туда». Они решают отсидеться в доме местных фермеров. Но фермеры эти оказываются настоящими исчадьями ада, а фильм из криминального боевика превращается в хоррор. В кино с 15 июня.

Анна Килимник