Цвета папайя

Производитель товаров для путешествий Tumi выпустил лимитированную коллекцию McLaren 60th Anniversary Collection в честь шестидесятилетия со дня основания легендарной команды. Каждый экземпляр отсылает к истории автоспорта, в каждой сумке — элементы дизайна, созданные под вдохновением от дорожных и гоночных автомобилей McLaren.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лицо коллекции Ландо Норриса — гонщик McLaren F1. Он снялся в короткометражном фильме, где по сюжету путешествует на гибридном суперкаре McLaren Artura с сумками Tumi

Фото: McLaren Лицо коллекции Ландо Норриса — гонщик McLaren F1. Он снялся в короткометражном фильме, где по сюжету путешествует на гибридном суперкаре McLaren Artura с сумками Tumi

Фото: McLaren

Шестьдесят лет назад новозеландский гонщик, инженер и мечтатель Брюс Макларен создал в Англии гоночную команду, которая до сих пор остается одной из самых успешных в мире автоспорта: McLaren выиграла 20 чемпионатов мира Формула-1, завоевала 183 Гран-при Формулы-1, трижды выиграла гонку Indianapolis 500 и гонку «24 часа Ле-Мана» с первой попытки.

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Коллекция сумок McLaren 60th Anniversary Collection — заключительная часть весенней кампании 2023 года под названием Unpack Tomorrow. Разработанная с учетом требований первопроходцев, путешественников и искателей приключений, она включает в себя целый ряд лимитированных моделей, выполненных в фирменном цвете папайя от McLaren: рюкзак Velocity, чемодан для ручной клади с четырьмя колесами Aero International Expandable Carry-On и слинг Torque.

Наташа Афанасьева