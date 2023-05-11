Контрастное зрение

Новая коллекция очков от Mercedes-Benz, созданная совместно с маркой ic! Berlin, вдохновлена культовыми немецкими автомобилями и буквально построена на контрастах. Классическая четкость и в то же время плавность линий. Игра нежных цветов и динамичного спортивного стиля. С одной стороны, все это как бы навевает романтический дух 1970-х. С другой — это никакое не ретро, дизайн прошлого модно осовременен. Собственно, все, что основано на эстетике Mercedes-Benz, выглядит вне времени и сиюминутной моды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часть коллекции под маркой AMG отражает мир фирменных цветов и динамичные линии моделей AMG, их спортивный дух Фото: Mercedes-Benz Все оправы изготавливаются вручную на собственной фабрике компании ic! berlin в немецкой столице Фото: Mercedes-Benz Следующая фотография 1 / 2 Часть коллекции под маркой AMG отражает мир фирменных цветов и динамичные линии моделей AMG, их спортивный дух Фото: Mercedes-Benz Все оправы изготавливаются вручную на собственной фабрике компании ic! berlin в немецкой столице Фото: Mercedes-Benz

Модель MB 11 — новая интерпретация классических очков Navigator: к классике добавлены динамичные линии электрического седана EQS. Яркой особенностью этих очков является новый дизайн дужек, которые поворачиваются на 90 градусов, а также пружинный элемент высотой 3 мм, на который нанесен логотип Mercedes-Benz. Модель MB 12 «косплеит» 1920-е — знаковые для того времени очки Panto, круглые внизу и овальные сверху, сегодня выдают в своих владельцах ценителей хорошего вкуса с вневременным чувством стиля. Модель MB Shield 03 — выразительные очки с монолинзами. Они созданы для уверенных в себе людей, любящих эффектно появляться на публике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Следующая фотография 1 / 3 Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Наташа Афанасьева