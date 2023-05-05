Подросток пострадал при торможении лифта на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в жилом доме произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. В результате пострадал 16-летний подросток. СКР возбудил дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно пресс-релизу ведомства, инцидент случился в одном из домов на 6-й улице Верхние Поля. Подросток был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает, заверили в СКР. По данным Telegram-канала Shot, лифт сорвался с 11-го этажа и остановился в районе шестого. Канал пишет, что у подростка подозрение на перелом большой берцовой кости и сильный шок.