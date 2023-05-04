На юго-Востоке Москвы горит дом, движение по улице перекрыто

В доме 17 на Ереванской улице в Москве произошел пожар. Люди эвакуировались из здания до приезда пожарных. Информации о пострадавших не поступало, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, к тушению пожара привлечены 97 человек и 24 единицы техники.

В связи с пожаром Департамент транспорта Москвы объявил в Telegram о перекрытии движения по Ереванской улице.

Как следует из данных сервиса «2ГИС», здание по адресу Ереванская улица, дом 17 строение 1, на которое указал собеседник «РИА Новости» в экстренных службах, — административное. При этом указано, что в нем расположены «Дикси», «Пятерочка», аптечный пункт и хостел «Дади».

Эрдни Кагалтынов