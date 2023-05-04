Самокаты запаркуют

В Самаре планируется проработать пилотный проект по размещению парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) на базе парков и набережной. Также с учетом рекомендаций Министерства транспорта РФ в течение 2023 года департамент транспорта мэрии планирует подготовить предложения по адаптации городской инфраструктуры для СИМ.Ранее в Самаре ввели изменения, по которым электросамокаты не смогут парковаться на проезжих частях, остановках, газонах, мемориальных сооружениях и памятниках. Также они не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям и рекламным конструкциям. По словам экспертов, обычно в первые два сезона после прихода в город кикшеринговых сервисов парковки самокатов возникают стихийно, и только к третьему сезону начинает формироваться представление о том, что этот вопрос нуждается в дополнительном регулировании.
Ранее в Самаре ввели изменения, по которым электросамокаты не смогут парковаться на проезжих частях, остановках, газонах, мемориальных сооружениях и памятниках
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В Самаре проработают пилотный проект по размещению парковок для электросамокатов и других СИМ на базе парков и набережной. Этим займутся профильные департаменты администрации города. Об этом в ответе на запрос „Ъ“ сообщили в пресс-службе мэрии.
Также в администрации города отмечают, что с учетом рекомендаций Министерства транспорта РФ в течение 2023 года департамент транспорта Самары планирует подготовить предложения в департамент городского хозяйства и экологии в части адаптации городской инфраструктуры для СИМ.
В апреле департамент транспорта Самары подготовил изменения в правила благоустройства территории города, связанные с включением СИМ в Правила дорожного движения РФ.Поправки предусматривают, что размещение этих средств не должно мешать движению пешеходов. Они не должны размещаться на проезжих частях, остановках, газонах, на мемориальных сооружениях и памятниках и не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям, рекламным конструкциям.
«Предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасного использования СИМ и иных участников движения, а также на обеспечение сохранности объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры»,— отмечали в мэрии.
• В Самаре услуги аренды электросамокатов начали предоставлять сразу несколько федеральных компаний в апреле 2021 года. Однако не всех жителей устроило использование данных устройств. В течение первых недель после старта аренды самокатов, только по официальным данным, в Самаре 145 человек получили травмы. С каждым годом цифра зарегистрированных ДТП растет. Так, в прошлом году с участием электросамокатов было зарегистрировано 23 ДТП, за аналогичный период 2021 года произошло девять ДТП.
В феврале Министерство транспорта направило регионам письмо о вступлении в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения, регулирующих движение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других СИМ. По новым правилам, разрешенная скорость составляет 25 км/ч, пользователи СИМ подчиняются требованию дорожных знаков и разметки, а выезжать на проезжую часть можно только лицам старше 14 лет. В письме также указано на необходимость создания парковок и инфраструктуры для СИМ путем интеграции их в транспортную систему. На сегодня, например, поездку на самокате Whoosh можно завершить только на виртуальной парковке, отмеченной на карте в приложении.
В начале апреля сервис кикшеринга «Юрент» сообщил, что в Самаре было увеличено число «медленных зон», в которых скорость арендуемых электросамокатов автоматически ограничивается до 15 км/ч. Речь идет об участках с повышенным пешеходным трафиком. В список входят парки и пешеходные улицы города. Соглашение об ограничении максимальной скорости движения электросамокатов до 15 км/ч на ряде участков мэрия Самары заключила с кикшеринговыми компаниями летом прошлого года. В список таких зон тогда вошли все парки и скверы — от Струковского сада до Загородного парка, в том числе самарская набережная. Кикшеринговые компании сами вносят изменения в программу, которая контролирует передвижение самокатов по городу.
Как подчеркивает директор некоммерческого партнерства «Спортивно-туристический клуб „ВелоСамара“» Роман Еремкин, структурировать расположение СИМов в городе — необходимость: «Аляписто выглядит, когда самокаты разбросаны по городу. Это все равно что люди будут бросать свои автомобили тоже там, где им угодно. Потому это нужно регламентировать, привести в порядок. Это, наверное, вопрос воспитания и восприятия окружения теми людьми, которые используют самокаты. Любой человек, который паркует свой автомобиль, велосипед, электросамокат, все равно же должен смотреть по сторонам и понять, мешает ли кому-то транспортное средство. Поэтому это уже вынужденная мера».
По мнению эксперта, нужно просчитать размещение парковок в парках и набережной так, чтобы это не создавало помех всем остальным: «У нас не много территорий, где можно организовать большие парковки, по набережной, паркам гуляет достаточно много людей».
«Мы озвучивали идеи для адаптации инфраструктуры до того, как СИМ стали мейнстримом,— отмечает Роман Еремкин.— Еще когда только становилось велодвижение в области, мы говорили о необходимости развития велосипедной инфраструктуры. Когда СИМ начали появляться, я озвучил, что если бы изначально проекты, которые мы предлагали мэрии, начали реализовывать, то многих проблем сейчас не было бы. Не вижу смысла называть эту инфраструктуру отдельно для СИМ — общую городскую инфраструктуру можно обустроить для перемещения всех мобильных устройств. Те же велодорожки используют и для велосипедов, и для электросамокатов, которые двигаются примерно с той же скоростью. Нужно грамотно сделать велодорожки. Например, у нас есть „условная“ велодорожка на НовоСадовой, она идет кусками то здесь, то там. Это неправильно. Она должна быть такая же цельная, продуманная, как пешеходная зона и автодороги».
Как отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, в большинстве крупнейших городов страны (и мира), где в последние годы активно растет рынок кикшеринга, все чаще возникают инициативы по ограничению этого роста и борьбе с вызванными им последствиями: «То есть стихийные парковки самокатов, мешающие движению транспорта и пешеходов,— проблема, с которой Самара сталкивается отнюдь не первой».
По словам эксперта, обычно в первые два сезона после прихода в город кикшеринговых сервисов парковки самокатов возникают стихийно, и только к третьему сезону начинает формироваться представление о том, что этот вопрос нуждается в дополнительном регулировании: «Если говорить о практике российских городов, то Москва и Петербург уже прошли через этот этап, так что Самара уже имеет примеры того, каким образом можно действовать, соблюдая баланс интересов и не вводя тотальные запреты на использование и парковку СИМ в городской черте».