Самокаты запаркуют

В Самаре планируется проработать пилотный проект по размещению парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) на базе парков и набережной. Также с учетом рекомендаций Министерства транспорта РФ в течение 2023 года департамент транспорта мэрии планирует подготовить предложения по адаптации городской инфраструктуры для СИМ.Ранее в Самаре ввели изменения, по которым электросамокаты не смогут парковаться на проезжих частях, остановках, газонах, мемориальных сооружениях и памятниках. Также они не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям и рекламным конструкциям. По словам экспертов, обычно в первые два сезона после прихода в город кикшеринговых сервисов парковки самокатов возникают стихийно, и только к третьему сезону начинает формироваться представление о том, что этот вопрос нуждается в дополнительном регулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее в Самаре ввели изменения, по которым электросамокаты не смогут парковаться на проезжих частях, остановках, газонах, мемориальных сооружениях и памятниках

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Ранее в Самаре ввели изменения, по которым электросамокаты не смогут парковаться на проезжих частях, остановках, газонах, мемориальных сооружениях и памятниках

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре проработают пилотный проект по размещению парковок для электросамокатов и других СИМ на базе парков и набережной. Этим займутся профильные департаменты администрации города. Об этом в ответе на запрос „Ъ“ сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в администрации города отмечают, что с учетом рекомендаций Министерства транспорта РФ в течение 2023 года департамент транспорта Самары планирует подготовить предложения в департамент городского хозяйства и экологии в части адаптации городской инфраструктуры для СИМ.

В апреле департамент транспорта Самары подготовил изменения в правила благоустройства территории города, связанные с включением СИМ в Правила дорожного движения РФ.Поправки предусматривают, что размещение этих средств не должно мешать движению пешеходов. Они не должны размещаться на проезжих частях, остановках, газонах, на мемориальных сооружениях и памятниках и не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям, рекламным ­конструкциям.

«Предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасного использования СИМ и иных участников движения, а также на обеспечение сохранности объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры»,— отмечали в мэрии.

• В Самаре услуги аренды электросамокатов начали предоставлять сразу несколько федеральных компаний в апреле 2021 года. Однако не всех жителей устроило использование данных устройств. В течение первых недель после старта аренды самокатов, только по официальным данным, в Самаре 145 человек получили травмы. С каждым годом цифра зарегистрированных ДТП растет. Так, в прошлом году с участием электросамокатов было зарегистрировано 23 ДТП, за аналогичный период 2021 года произошло девять ДТП.

В феврале Министерство транспорта направило регионам письмо о вступлении в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения, регулирующих движение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других СИМ. По новым правилам, разрешенная скорость составляет 25 км/ч, пользователи СИМ подчиняются требованию дорожных знаков и разметки, а выезжать на проезжую часть можно только лицам старше 14 лет. В письме также указано на необходимость создания парковок и инфраструктуры для СИМ путем интеграции их в транспортную систему. На сегодня, например, поездку на самокате Whoosh можно завершить только на виртуальной парковке, отмеченной на карте в приложении.

В начале апреля сервис кикшеринга «Юрент» сообщил, что в Самаре было увеличено число «медленных зон», в которых скорость арендуемых электросамокатов автоматически ограничивается до 15 км/ч. Речь идет об участках с повышенным пешеходным трафиком. В список входят парки и пешеходные улицы города. Соглашение об ограничении максимальной скорости движения электросамокатов до 15 км/ч на ряде участков мэрия Самары заключила с кикшеринговыми компаниями летом прошлого года. В список таких зон тогда вошли все парки и скверы — от Струковского сада до Загородного парка, в том числе самарская набережная. Кикшеринговые компании сами вносят изменения в программу, которая контролирует передвижение самокатов по городу.

Как подчеркивает директор некоммерческого партнерства «Спортивно-туристический клуб „ВелоСамара“» Роман Еремкин, структурировать расположение СИМов в городе — необходимость: «Аляписто выглядит, когда самокаты разбросаны по городу. Это все равно что люди будут бросать свои автомобили тоже там, где им угодно. Потому это нужно регламентировать, привести в порядок. Это, наверное, вопрос воспитания и восприятия окружения теми людьми, которые используют самокаты. Любой человек, который паркует свой автомобиль, велосипед, электросамокат, все равно же должен смотреть по сторонам и понять, мешает ли кому-то транспортное средство. Поэтому это уже вынужденная мера».

По мнению эксперта, нужно просчитать размещение парковок в парках и набережной так, чтобы это не создавало помех всем остальным: «У нас не много территорий, где можно организовать большие парковки, по набережной, паркам гуляет достаточно много ­людей».

«Мы озвучивали идеи для адаптации инфраструктуры до того, как СИМ стали мейнстримом,— отмечает Роман Еремкин.— Еще когда только становилось велодвижение в области, мы говорили о необходимости развития велосипедной инфраструктуры. Когда СИМ начали появляться, я озвучил, что если бы изначально проекты, которые мы предлагали мэрии, начали реализовывать, то многих проблем сейчас не было бы. Не вижу смысла называть эту инфраструктуру отдельно для СИМ — общую городскую инфраструктуру можно обустроить для перемещения всех мобильных устройств. Те же велодорожки используют и для велосипедов, и для электросамокатов, которые двигаются примерно с той же скоростью. Нужно грамотно сделать велодорожки. Например, у нас есть „условная“ велодорожка на НовоСадовой, она идет кусками то здесь, то там. Это неправильно. Она должна быть такая же цельная, продуманная, как пешеходная зона и автодороги».

Как отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, в большинстве крупнейших городов страны (и мира), где в последние годы активно растет рынок кикшеринга, все чаще возникают инициативы по ограничению этого роста и борьбе с вызванными им последствиями: «То есть стихийные парковки самокатов, мешающие движению транспорта и пешеходов,— проблема, с которой Самара сталкивается отнюдь не ­первой».

По словам эксперта, обычно в первые два сезона после прихода в город кикшеринговых сервисов парковки самокатов возникают стихийно, и только к третьему сезону начинает формироваться представление о том, что этот вопрос нуждается в дополнительном регулировании: «Если говорить о практике российских городов, то Москва и Петербург уже прошли через этот этап, так что Самара уже имеет примеры того, каким образом можно действовать, соблюдая баланс интересов и не вводя тотальные запреты на использование и парковку СИМ в городской ­черте».

Ани Айвазян