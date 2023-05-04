В Татарстане пожизненное право на госдачу предоставили высшему должностному лицу региона вне зависимости от названия

Правительство Татарстана исключило наименование высшего должностного лица республики из постановления 2006 года, предоставлявшего президенту республики право по окончании полномочий пожизненно пользоваться одной из государственных дач.

Согласно поправке, подписанной премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным 20 апреля, теперь на эти преференции может рассчитывать любое высшее должностное лицо в отставке вне зависимости от названия должности.

Напомним, Татарстан по требованию федерального центра с 6 февраля текущего года отказался от слова «президент» в наименовании должности, которую занимает Рустам Минниханов. Теперь она называется раис (глава) Республики Татарстан.

Между тем в настоящее время здравствует бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, сложивший полномочия в 2010 году. По некоторым данным, он пользуется госдачей в деревне Боровое Матюшино под Казанью.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"