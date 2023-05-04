В Сириусе на штрафстоянку эвакуировали десяток прокатных автомобилей

В Сириусе на штрафную стоянку эвакуировали более 10 прокатных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Городской округ Сириус».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Сотрудники прокуратуры и администрации округа провели проверку, в ходе которой выявили автомобили, припаркованные с нарушениями правил стоянки у Имеретинского морского порта. Сообщается, что транспортные средства использовались в качестве передвижных рекламных конструкций.
По данному факту прокуратурой городского округа было возбуждено административное расследование.
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