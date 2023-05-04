Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области докапитализируют на 119 млн рублей

Глава Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение об увеличении уставного капитала Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона на 119,2 млн руб. до 862,7 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

По закрытой подписке планируется разместить дополнительные 1,192 млн акций.

Фонд уже расширил перечень предоставляемых мер поддержки, утверждают региональные власти: сейчас он предоставляет микрозаймы (по ставке, равной ключевой ставке ЦБ) и выдает поручительства. В 2022 году при гарантийной поддержке учреждения с субъектами малого и среднего предпринимательства были заключены 93 договора на 513,9 млн руб., за счет чего предприниматели получили 1,08 млрд руб. кредитов. За четыре месяца 2023-го заключено 43 договора на 271,6 млн руб., что позволило привлечь 585,5 млн руб. кредитов, рассказали региональные власти. В 2022 году микрофинансовую поддержку получили 188 предпринимателей на сумму свыше 300 млн руб., за четыре месяца нынешнего года заключено 66 договоров на 98,2 млн руб.

Какому крупному неудавшемуся проекту помогал фонд — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин