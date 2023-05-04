Администрация Выселковского района вернет в бюджет непотраченные на одаренных детей 12 млн рублей

Администрации Выселковского района вернет в бюджет Краснодарского края 11,8 млн руб., выделенных на предоставление одаренным детям школы №1 дистанционных услуг. Решение суда опубликовано в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАОУ СОШ №1 им. В.А.Киселева / VK Фото: МАОУ СОШ №1 им. В.А.Киселева / VK

Как следует из материалов дела, в сентябре 2022 года контрольно-счетная палата края провела проверку в администрации Выселковского района и в школе №1 имени Киселева в станице Выселки на предмет эффективного использования краевых субвенций. В 2020 году району было предоставлено из краевого бюджета на образование 321,5 млн руб., из них 11,8 млн руб. — на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 300 одаренных детей.

Однако аудит показал, что в 2020 году общеобразовательное учреждение не оказывало таких услуг. Об этом сообщила представителям Палаты директор школы Светлана Храмова.

Кроме того, выяснилось, что сотрудники управления образования предоставили в министерство информацию о наличии 300 одаренных детей. Как указала КСП, в списке находились дети, у которых большое количество удовлетворительных оценок (тройки). Также одни и те же дети дублировались до четырех раз. Всего КСП выявила 128 дублирующих записей.

Представители администрации Выселковского района признали факт дублирования детей и заявили, что готовы вернуть необоснованно полученные в завышенном размере средства. Также администрация сослалась на то, что выводы Палаты сделаны без опроса учителей, учащихся и их родителей, «без учета факта отсутствия жалоб со стороны родителей за неоказание дистанционных услуг».

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении требований администрации Выселковского района о признании недействительным представления КСП региона о возврате в бюджет необоснованно полученных средств.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram