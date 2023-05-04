«Дуслык-строй» встраивают в «Арт-сити»

Многоэтажный дом на пересечении улиц Кирова и Пархоменко в Уфе (известен среди уфимцев как «Дом смерти») готов достроить специализированный застройщик «Арт-сити». Взамен он получит компенсационный земельный участок для реализации собственного проекта. Стоимость достройки станет известна после проведения экспертизы. Предварительно она оценивается в 300 млн руб. Совладелец «Арт-сити» Артур Харисов сообщил «Ъ-Уфа», что компания намерена таким образом выйти на рынок жилищного строительства Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шамиль Валеев, Коммерсантъ Фото: Шамиль Валеев, Коммерсантъ

Проблемный долгострой на пересечении улиц Кирова и Пархоменко в Уфе готов достроить специализированный застройщик «Арт-сити». Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов на встрече с покупателями квартир. Планируется, что проект получит статус масштабного, что позволит предоставить застройщику компенсационный земельный участок, на котором он сможет реализовать собственный проект, окупив затраты на достройку.

Возведение дома на Кирова началось в 2009 году, а окончание было запланировано на 2011 год. Заказчиком строительства выступило ООО «Энерготехсервис», региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» выполнял функции застройщика, а ЖСК «Дуслык-строй» — инвестора. Участок площадью 8,8 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 52 млн руб. находился у «Луча» в аренде. Общая площадь квартир в доме по проекту составляла 6,2 тыс. кв. м. С 2009 по 2013 годы в ЖСК вступили 99 человек, внеся в качестве паев более 307 млн руб. Сроки сдачи объекта откладывались, а в 2016 году стройку заморозили. С тех пор там неоднократно случались трагедии. Например, в 2018 году в шахте лифта было найдено тело 22-летней девушки. По этой причине объект получил негласное название «Дом смерти».

В настоящее время степень готовности дома составляет около 50%. Стоимость его достройки в 2016 году оценивалась в 200 млн руб.

ООО СЗ «Арт-сити» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. В прошлом году чистая прибыль компании составила 36,3 млн руб. при выручке 3 млрд руб. Учредители — Артур Харисов (90%) и владелец ООО «Билд» Рустам Хасанов. «Билд» известен на рынке крупными госконтрактами. Основным его заказчиком является ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии», с которым, по данным «СПАРК-Интерфакс», заключено госконтрактов на 4,7 млрд руб.

В 2018 году экс-руководители ЖСК «Дуслык-строй» Разиф Абдрашитов и Валерий Денисов, а также бывший директор «Энерготехсервиса» Андрей Чеботарев были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Установлено, что подсудимые похитили часть денег, которые получили от членов кооператива.

В настоящее время право собственности на недострой признано за «Дуслык-строем». Также кооператив установлен владельцем и пользователем большей части участка под домом и автостоянкой.

Ранее минстрой планировал достроить проблемный объект с помощью Фонда развития территорий, который в 2020 году подал заявление о несостоятельности «Луча», чтобы затем получить права на объект. В 2021 году арбитражный суд Башкирии признал застройщика банкротом и открыл процедуру конкурсного производства. Однако кассация вернула дело на новое рассмотрение, поставив вопрос об урегулировании обязательств застройщика перед пайщиками. При повторном рассмотрении суд первой инстанции отказался объявлять «Луч» несостоятельным.

В марте текущего года Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало новое заявление о признании «Луча» банкротом.

По словам Артема Ковшова, стоимость достройки дома станет известна после экспертизы. В настоящее время инвестор начал обследование объекта. В перспективе необходимо провести межевание участка, заключить договор аренды с ЖКС, получить новое разрешение на строительство. Со стороны администрации Уфы все дорожные карты подписаны, отметил господин Ковшов.

Месторасположение компенсационного участка, который получит «Арт-сити», пока не определено, уточнил он.

Артур Харисов сообщил «Ъ-Уфа», что предварительно оценивает стоимость достройки в пределах 300 млн руб. Он заявил, что целью реализации инвестпроекта является выход компании на рынок жилищного строительства Уфы.

Влада Шипилова