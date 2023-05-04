«Башавтотрансу» построили маршрут в сторону приватизации

Правительство республики внесло изменения в прогнозный план приватизации, включив в него ГУП «Башавтотранс». Собеседник «Ъ-Уфа» отмечает, что приватизация «Башавтотранса»— вынужденная мера. К 2025 году региональные власти обязаны избавиться от всех ГУПов. По данным «Ъ-Уфа», как и в случае с бывшим ГУП ТРК «Башкортостан», кабмин не намерен продавать предприятие частным инвесторам: республика будет единственным акционером компании. Эксперты полагают, что «коммерциализация» предприятия пойдет ему на пользу — оно может стать более конкурентоспособным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти не планируют передавать «Башавтотранс» в частные руки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Власти не планируют передавать «Башавтотранс» в частные руки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Правительство Башкирии включило ГУП «Башавтотранс» (крупнейший автобусный перевозчик в республике) в прогнозный план приватизации госимущества республики на 2021-2023 годы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

«Башавтотранс» дополнил перечень государственных унитарных предприятий Башкирии, преобразование которых в акционерные общества или в общества с ограниченной ответственностью планируется в текущем году.

Собеседник «Ъ-Уфа», знакомый с ситуацией, сообщил, что решение о приватизации «Башавтотранса» связано с необходимостью исполнения федерального законодательства. В декабре 2019 года Госдума приняла закон о преобразовании всех государственных и муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества или бюджетные учреждения. В мае 2022 года на пленарном заседании Курултая Башкирии министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская заявляла депутатам, что часть ГУПов, относящаяся к стратегическим отраслям, не будет приватизирована. Среди них госпожа Полянская называла «Башфармацию» и «Башавтотранс». Собеседник «Ъ-Уфа» отметил, что этот вопрос был пересмотрен: «Закон есть, надо исполнять».

«Башавтотранс» станет акционерным обществом, добавил он, а его единственным акционером будет республика.

В феврале текущего года юридический статус сменило другое крупное республиканское ГУП — ТРК «Башкортостан». Оно стало акционерным обществом, принадлежащим республике.

О планах приватизации предприятия в мае 2017 года высказывался тогдашний глава республики Рустэм Хамитов. В то время «Башавтотранс» находился в печальном финансовом положении. «Сегодня там дела плохи. Это как раз та ситуация, когда его может быть надо передавать в частные руки по разным причинам. Этот факт зафиксирован»,— пояснял он.

После назначения в 2018 году главой республики Радия Хабирова о приватизации «Башавтотранса» на время забыли. К тому времени предприятие выставило на продажу часть своих активов для расчета с кредиторами, на что обратил внимание господин Хабиров. «У меня возникает очень много вопросов: за семь месяцев наметился убыток, мне непонятна немотивированная продажа имущества ГУП, продаются автотранспортные предприятия»,— заявлял он в октябре 2018 года.

По данным Kartoteka.ru, «Башавтотранс» в последние годы генерирует убытки: в 2018 году — 353,2 млн руб., в 2019 — 691,7 млн руб., в 2020 — 512,8 млн руб., в 2021 — 27,8 млн руб.

По итогам 2022 года, госпредприятие вновь оказалось в минусе. Убыток «Башавтотранса» составил 942,4 млн руб. при выручке 4 млрд руб.

Впрочем, по данным самого «Башавтотранса», этот финансовый показатель лишь «на бумаге». Как пояснили «Ъ-Уфа», величина убытка связана с амортизацией, которая составила 1 млрд руб. «Амортизация — это постепенный перенос стоимости основных средств по мере износа на конечную стоимость получаемой продукции, это бухгалтерский показатель, который не является потерей денег для организации,— сообщили «Ъ-Уфа».— Таким образом, прибыль предприятия (без учета амортизации) составила 69 млн рублей».

Для понимания эффективности работы, добавили в «Башавтотрансе», «необходимо проанализировать основную деятельность». Выручка от пассажирских перевозок в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на 25%, несмотря на то, что сам объем перевозок остался на прежнем уровне. EBITDA по пассажирским перевозкам увеличился на 50%. При этом выросли и затраты. На оплату труда, сообщили в «Башавтотрансе», направили на 492 млн руб. больше, чем годом ранее. Стоимость ГСМ выросла на 95 млн руб.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что преобразование «Башавтотранса» «не станет радикальным», учитывая сохранение контроля со стороны властей региона, но может сделать его более конкурентоспособным. «Финансовая отчетность предприятия станет более понятной рынку, что, в теории, позволит получать средства не только от бюджета, но и частных инвесторов»,— полагает эксперт. Господин Жарский не исключает, что в перспективе власти могут выставить акции «Башавтотранса» на продажу. «Интерес на рынке к акциям предприятия возможен, если в ходе приватизации предприятия получится оптимизировать его работу, в том числе создать условия для роста прибыли и снижения уровня убытков,— пояснил собеседник.— Но этот процесс осложняется тем, что предприятие по сути является монополистом в области транспортных услуг и не может повышать стоимость своих услуг до уровня рентабельности. Поэтому, скорее всего, в обозримой перспективе оно продолжит существовать за счет казны».

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов согласен, что приватизация «Башавтотранса» «облегчит управление компанией, уменьшит число различных ограничений для него». «Предприятие может выйти на фондовый рынок, стать привлекательным для инвесторов. В этом случае, столкнувшись с рыночной конкуренцией, ей потребуется повышать эффективность»,— отметил господин Баранов. Эксперт полагает, что у предприятия есть потенциал, чтобы заинтересовать инвесторов, учитывая положительную динамику пассажирооборота в стране. «Конечно, компании потребуется повышать эффективность деятельности, сокращать расходы, и с частными совладельцами это можно сделать быстрее,— пояснил эксперт.— Не исключено, что на нее уже есть претенденты и с ними достигнуты предварительные договоренности. У республики могут быть и более привлекательные активы для приватизации до 2025 года, и регион хочет на примере этого и других ГУПов прояснить ситуацию, оценить возможный спрос».

Булат Баширов