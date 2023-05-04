В Ярославской области начнет работу фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В Ярославской области в мае заработает фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Информация об этом была озвучена на встрече губернатора Михаила Евраева с жителями Тутаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославской области будет работать филиал госфонда «Защитники Отечества», созданного на федеральном уровне 3 апреля. По словам ярославского губернатора новая структура поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов СВО, которая уже ведется в регионе. Открытие регионального фонда запланировано на конец мая.

На встрече с жителями Тутаева отдельно подняли вопрос проведения медицинской реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции. Как подчеркнул в ответ губернатор, такой формат будет организован на базе санатория «Ясные зори» в Ярославском районе. Также Михаил Евраев готов оказать содействие по отправке гуманитарных грузов на передовую. Об этом главу региона попросили тутаевские волонтеры.

Отдельно на встрече с жителями Тутаева обсудили туристическую привлекательность города. Тутаевские власти участвуют в новых конкурсах Минстроя для продолжения благоустройства Волжской набережной на правом берегу города. Областное правительство такие инициативы поддерживает. И не только в Тутаеве.

«У нас сейчас в разных районах области реализуются проекты на средства гранта Минстроя. И если город подготовится и представит проект на конкурс, то мы со своей стороны готовы максимально поддержать инициативу. Если говорить о развитии туризма в целом, то нужно также думать и о новых гостиницах, и о том, чем привлечь гостей, чтобы они оставались у вас ночевать, а не уезжали в Ярославль и Рыбинск. Нужны культурные программы и распространение информации о них на различных ресурсах»,— подчеркнул Михаил Евраев.

По итогам визита в Тутаев глава региона отменил положительные изменения в муниципальном районе.

Андрей Иванов