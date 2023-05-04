В Петербурге начали эвакуировать на штрафстоянки автомобили без номеров в зоне платной парковки

Автомобили без госномеров, припаркованные в зонах платной стоянке в Санкт-Петербурге, будут эвакуировать на штрафстоянку, рассказали в городском комитете по транспорту в четверг, 4 мая. По словам чиновников, первые такие нарушители уже были эвакуированы сегодня.

«Выявление и эвакуация транспортных средств без номеров будет вестись сотрудниками комитета по транспорту ежедневно в ходе патрулирования зоны платной парковки»,— отметили в ведомстве.

В Смольном изданию «Фонтанка» уточнили, что правовым обоснованием эвакуации машин в данном случае является «обеспечение производства по делу об административном правонарушении», поскольку правила платной парковкой не предусматривают нахождение ТС без номеров. В комитете сослались на п. 37–2 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях.

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