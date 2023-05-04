Липецкая область в первом квартале почти в полтора раза увеличила производство растительных масел

В январе-марте 2023 года в Липецкой области было произведено 142,4 тыс. т растительных масел — на 40,5% больше, чем за первый квартал 2022-го. Об этом сообщили в правительстве региона.

Наилучшую динамику демонстрирует выпуск подсолнечного масла (рост на 28% до 79,2 тыс. т). Увеличивается и производство рапсового масла (+14% до 45 тыс. т). Кроме того, в августе 2022-го «Черкизово» открыло в Ельце крупнейший в России маслоэкстракционный завод по переработке сои за 10 млрд руб.

Также за первые три месяца в Липецкой области выросло производство замороженных фруктов и ягод (на 17%), фруктовых и овощных нектаров (на 27,5%), сахара (в 2,7 раза). «Пищевая и перерабатывающая промышленность Липецкой области является одной из стратегических отраслей экономики, призванной обеспечивать устойчивое снабжение населения необходимыми по количеству и качеству продуктами питания»,— прокомментировал итоги квартала губернатор Игорь Артамонов.

Как открывали маслоэкстракционный завод «Черкизово» в Ельце — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий