Правительство Польши разрешило топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe

Правительство Польши одобрило проект поправок в закон об охране судоходства, который позволяет министру обороны республики санкционировать потопление судов, представляющих террористическую угрозу газопроводу Baltic Pipe, сообщает пресс-служба польского кабмина.

Baltic Pipe соединяет Норвегию и Польшу, газопровод транзитом проходит через Данию. Его мощность составляет 10 млрд куб. м в год. Церемония открытия газопровода состоялась 30 сентября.

Отмечается, что топить суда разрешено только в «исключительных ситуациях», когда нет возможности отреагировать по-другому. Одобренные правительством поправки предусматривают, что меры по защите газопровода должны сводить к минимуму угрозу жизни и здоровью третьих лиц. Кроме того, правила предусматривают причинение наименее возможного вреда лицам, в отношении которых применяются меры по защите Baltic Pipe.

Принятый правительством проект закона также разрешает сбивать иностранные гражданские самолеты в случае теракта с использованием этого воздушного судна. Однако это разрешено только в крайнем случае, когда исчерпаны другие средства по нейтрализации угрозы, и на борту находятся только террористы.

Зона антитеррористических операций, в которой будут действовать новые правила, будет распространена на всю морскую акваторию Польши. В акватории порта города Свиноуйсьце будет построена база подразделений пограничной охраны, сообщила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов