В ярославские водоемы выпустят 13 млн молодых рыб

В водоемы Ярославской области в 2023 году планируется выпустить 13 млн экземпляров молоди рыб, что почти в 5 раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Холодов, телеграм-канал Фото: Валерий Холодов, телеграм-канал

Один из выпусков рыбы уже состоялся. В акваторию Горьковского водохранилища было выпущено 1,7 млн штук молоди щуки в рамках компенсационных мероприятий и 500 тыс. — в рамках госзадания.

Сейчас на ООО «НПФ «Касатка» реализуется инвестпроект по искусственному выращиванию ценных видов рыб. Предприятие планирует производить и реализовывать личинку судака в объеме 3 млн штук в год и молодь стерляди в объеме до 1 млн штук в год. На данный момент «Касатка» проводит эксперимент по выращиванию мальков судака в восстановленном прудовом хозяйстве. В пруды уже выпущено 200 тыс. личинок судака.

Алла Чижова