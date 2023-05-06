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Коммерсантъ FM
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Все монархии мира

Инфографика

6 мая состоялась церемония коронации Карла III. Помимо самой Великобритании он стал монархом еще 14 государств, входящих в Содружество. До недавнего времени их было 15, однако в 2021 году карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны и стало республикой. В 2025 году его примеру может последовать и Ямайка. Всего на страны Британского Содружества приходится почти треть сохранившихся в мире монархий.

По данным на 2023 год в мире насчитывается 43 государства с монархической формой правления. В основном распространены конституционные монархии. В Великобритании и других странах Европы преобладают парламентские — в них монархи выполняют в основном представительские функции. Исключением является Ватикан, находящийся под единоличной властью папы римского, а также княжества Лихтенштейн и Монако. Дуалистические конституционные монархии — в них правители, несмотря на ряд прописанных в конституции ограничений, сохраняют обширные властные полномочия — встречаются чаще в арабских странах, в том числе в Кувейте, Бахрейне, Иордании, ОАЭ. В Азии можно встретить и парламентские монархии (Япония, Таиланд), и дуалистические (Бутан).

Абсолютные: Бруней, Ватикан , Оман, Саудовская Аравия, Эсватини. Конституционные: Бельгия, Камбоджа, Дания, Япония, Нидерланды, Лесото, Люксембург, Малайзия, Норвегия, Испания, Швеция, Таиланд, Андорра, Бахрейн, Бутан, Иордания, Кувейт, Лихтенштейн, Монако, Марокко, ОАЭ, Тонга, Катар. Страны Содружества: Великобритания, Антигуа и Барбуда, Австралия, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова, Багамские острова, Тувалу
Абсолютные: Бруней, Ватикан , Оман, Саудовская Аравия, Эсватини. Конституционные: Бельгия, Камбоджа, Дания, Япония, Нидерланды, Лесото, Люксембург, Малайзия, Норвегия, Испания, Швеция, Таиланд, Андорра, Бахрейн, Бутан, Иордания, Кувейт, Лихтенштейн, Монако, Марокко, ОАЭ, Тонга, Катар. Страны Содружества: Великобритания, Антигуа и Барбуда, Австралия, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова, Багамские острова, Тувалу

Абсолютные: Бруней, Ватикан , Оман, Саудовская Аравия, Эсватини. Конституционные: Бельгия, Камбоджа, Дания, Япония, Нидерланды, Лесото, Люксембург, Малайзия, Норвегия, Испания, Швеция, Таиланд, Андорра, Бахрейн, Бутан, Иордания, Кувейт, Лихтенштейн, Монако, Марокко, ОАЭ, Тонга, Катар. Страны Содружества: Великобритания, Антигуа и Барбуда, Австралия, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова, Багамские острова, Тувалу

Абсолютные: Бруней, Ватикан , Оман, Саудовская Аравия, Эсватини. Конституционные: Бельгия, Камбоджа, Дания, Япония, Нидерланды, Лесото, Люксембург, Малайзия, Норвегия, Испания, Швеция, Таиланд, Андорра, Бахрейн, Бутан, Иордания, Кувейт, Лихтенштейн, Монако, Марокко, ОАЭ, Тонга, Катар. Страны Содружества: Великобритания, Антигуа и Барбуда, Австралия, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова, Багамские острова, Тувалу

Абсолютных монархий, где власть правителя ничем не ограничена, осталось совсем немного (Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Эсватини и Ватикан). Неоднозначная ситуация с Катаром. Формально он стал конституционной монархией, в 2021 году в стране впервые прошли парламентские выборы. Де-факто страна по-прежнему остается абсолютной монархией, власть эмира практически не ограничена.

На Африканском континенте монархическая форма правления в целом распространена слабо — осталось всего три таких государства (Марокко, Лесото и Эсватини). В Южной Америке их нет совсем.

В инфографике не учитывались традиционные монархии субнационального уровня. К примеру, в провинции Квазулу-Натал на юго-востоке ЮАР большим моральным авторитетом обладает король зулусов Мисузулу Синкобиле Хломесахишлангу Казвелитини.

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