Александр Розенбаум, опера «Макбет», Теодор Курентзис и рвущийся к золоту «Зенит»

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга прозвучит классическая музыка и пост-шансон, в театрах покажут спектакли времен блокады, а на выставках — город глазами фотографов федеральных СМИ. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

7, 8 и 9 мая Театр музыкальной комедии представит музыкальный спектакль «Раскинулось море широко», премьера которого состоялась 7 ноября 1942 в блокадном Ленинграде. В XXI веке театр адаптировал текст и музыку для восприятия современным зрителем. 8 мая в Театре имени Ленсовета также следует посетить комедийный спектакль «Без вины виноватые» с Ларисой Луппиан в главной роли. А на сцене Мариинского театра вновь покажут оперу «Макбет», в главных партиях которой сыграют Татьяна Сержан, Ариунбаатар Ганбаатар и Гамид Абдулов. 10 и 11 мая в Небольшом драматическом театре состоится показ спектакля «Морфий» Александра Фонарева по мотивам повести Михаила Булгакова с участием артистов Дмитрия Честнова и Екатерины Кукуй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец искусств Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дворец искусств Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В эти же дни во Дворце искусств Ленинградской области (ДК Горького) поставят хоррор-мюзикл «Портрет Дориана Грея» Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина.

Отдельное внимание следует уделить театральному фестивалю LOFT, который проводит Театр на Васильевском с 3 по 8 мая. Основная программа стартует 5 мая с открытия новой лофт-площадки во Дворце искусств Ленинградской области. В этот же день покажут эскиз по пьесе Марии Малухиной «Полярная болезнь» режиссера Александра Карпушина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Теодор Курентзис

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дирижер Теодор Курентзис

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Большом зале Филармонии имени Шостаковича 5 мая с концертом выступит дирижер Теодор Курентзис с симфоническим оркестром musicAeterna. Музыканты исполнят Девятую симфонию Густава Малера В этот же день в клубе Sound свой новый альбом «Проспись» представит белорусская певица «Просто Лера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лютеранская церковь св. Петра - Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лютеранская церковь св. Петра - Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также 5 мая Петрикирхе приглашает на Большой органный концерт, который полностью посвящен знакомству публики с шедеврами органной музыки и богатством ее возможностей, а 6-го — послушать противостояние Баха и Рахманинова. 9 мая в БКЗ «Октябрьский» с юбилейным концертом «Обратный отсчет» выступит Александр Розенбаум. А 10 мая в Анненкирхе Olympic Orchestra исполнит «Времена года» Антонио Вивальди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Андрей Кугаевского «Утро на реке Мста»

Фото: Андрей Кугаевский Картина Андрей Кугаевского «Утро на реке Мста»

Фото: Андрей Кугаевский

Со 2 по 21 мая в залах Санкт-Петербургского союза художников проходит юбилейная выставка известного художника, члена Союза художников России с 1986 года, профессора, члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Кугаевского. 7 мая в Ледовом дворце в честь 78-й годовщины Победы состоится концерт на льду «Любимые песни о главном» в постановке Ильи Авербуха. В программе примут участие действующие спортсмены, звезды ледовых шоу, оперные певцы, воздушные гимнасты и ледовые акробаты. Кроме того, в этот же день в гольф-клубе «Петергоф» состоится первый турнир сезона-2023 — Кубок Федерации гольфа Санкт-Петербурга им. С. А. Спицина. 7 мая футбольный клуб «Зенит» принимает на «Газпром Арене» принципиального соперника — московский «Спартак». При удачном стечении обстоятельств петербуржцы могут оформить досрочное чемпионство в этом матче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

С 4 по 18 мая в Доме журналиста на Невском проспекте, 70, посетителей приглашают на фотовыставку «Петербург на первой полосе», организованную городскими редакциями федеральных газет к дню рождения Петербурга. На ней представлены работы Вероники Такмовцевой и Татьяны Швецовой («АиФ-Петербург»), Александра Петросяна (ИД «Коммерсантъ»), Юлии Пыхаловой («Комсомольская правда — Петербург»), а также Святослава Акимова («Российская газета»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Все страхи Бо» / Beau Is Afraid

Фото: Вольга Кадр из фильма «Все страхи Бо» / Beau Is Afraid

Фото: Вольга

С 4 мая в кинопрокат выходит «Все страхи Бо», комедийный хоррор Ари Астера с Хоакином Фениксом. Главный герой фильма узнает о смерти своей матери при подозрительных обстоятельствах и совершает тревожное открытие о своем прошлом. Помимо этого фильма, посмотреть можно драматическую комедию «Юра дворник» о дворнике, который неожиданно для себя стал знаменитостью.