Пермская «дочка» ЛУКОЙЛа в прошлом году сократила прибыль

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» отчиталось о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 501,2 млрд руб. против 452 млрд руб. годом ранее. Несмотря на рост выручки, чистая прибыль компании относительно предыдущего года снизилась — с 88 до 55,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В «ЛУКОЙЛ-Пермь» не стали комментировать финансовые показатели.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — 100%-ное дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ». Является главным игроком на нефтедобывающем рынке Пермского края, также ведет деятельность в республиках Башкортостан, Удмуртии и Коми. В общей сложности у «ЛУКОЙЛ-Пермь» на данный момент 150 действующих лицензий, из них 116 лицензий на поиск, разведку и добычу углеводородов. В 2021 году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» было добыто 15,3 млн тонн нефти. Информацию об объемах добычи в 2022 году компания не публиковала. Ранее стало известно, что в этом году к пермской «дочке» ЛУКОЙЛа могут присоединить ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое разрабатывает нефтяные месторождения в Республике Коми и Ненецком автономном округе.