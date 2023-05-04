Житель Крыма хранил взрывчатку во дворе собственного дома

Во дворе дома жителя Джанкойского района Крыма полицейские обнаружили гексоген и тротил. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Крыму Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Крыму

О возможном правонарушении участковый полиции узнал во время обхода административного участка. В ходе осмотра участка подозреваемого была обнаружена противотанковая граната и два корпуса гранатометного выстрела «ВОГ 17».По результатам экспертизы выяснилось, что обнаруженные предметы содержали взрывоопасные вещества.

В отношении владельца взрывчатки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатки).В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Анастасия Донскова

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