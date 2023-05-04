Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский губернатор решил почти в 6 раз увеличить финансирование ремонта тутаевских дорог

На ремонт дорог в Тутаевском районе будет выделено 265 млн руб. вместо изначально запланированных 45 млн. О существенном увеличении финансирования дорожных работ в ходе рабочей поездки в муниципальное образование сообщил губернатор Михаил Евраев.

Михаил Евраев в Тутаеве

Михаил Евраев в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Глава региона назвал дорожные ремонты одним из приоритетов для всей области. По Тутаевскому району господин Евраев говорит почти о шестикратном увеличении финансирования.

«Ремонт дорог – одно из приоритетных направлений в этом сезоне. Нам предстоит привести в порядок свыше 470 километров региональных и муниципальных трасс. Всем районам выделены дополнительные средства на первоочередные мероприятия. Тутаевский в этом году получит на дороги 265 млн рублей вместо 45. Этот объем обычно в район направляли за шесть лет. На многих объектах ремонты уже стартовали»,— рассказал Михаил Евраев.

Ярославский губернатор 4 мая ознакомился с проблемами и стратегией развития левобережной части Тутаева. Он осмотрел улицу Ленина, которую в этом году ждет ремонт. Глава региона отметил необходимость соблюдения контрактных сроков дорожных ремонтов и обязательный контроль за качеством работ.

Михаил Евраев поручил включить в общий объем по улице Ленина обустройство тротуара и установку освещения.

«Задача в том, чтобы полностью привести улицу Ленина в порядок. Но сделать все в этом году не получится, постараемся завершить ремонт в следующем сезоне»,— отметил Михаил Евраев.

Второй год в Ярославской области реализуется губернаторский проект «Наши дворы», которому уделяется особое внимание. Его ход в Тутаеве оценил Михаил Евраев. Он проинспектировал дворовую территорию на улице Овражная. Отдельно губернатор остановился на оценке городской среды на левом берегу Тутаева.

«Губернатор поставил задачу подготовить смету и рассмотреть возможность привести в порядок к следующему туристическому сезону фасады объектов культурного наследия по улице Ушакова: дом Лукина с лавками и дом Бабушкина»,— заявили в ярославском правительстве.

В ходе общения с и.о. главы Тутаевского района Ольгой Низовой Михаил Евраев подчеркнул важность паромной переправы в райцентре и новых причалов, которые будут оборудованы к 1 августа. На причальный комплекс в Тутаеве ярославское правительство выделило более 80 млн руб. Важен для бизнеса и новый банно-прачечный центр на левом берегу.

«Это одна из лучших практик в регионе по решению подобных вопросов. Все очень красиво сделали. Но нужно добавить сервис: услуги парикмахерской, сделать небольшое кафе, а также рассмотреть возможность коммерческого использования помещений», – предложил внедрить дополнительные услуги глава региона.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...