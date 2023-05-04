Ярославский губернатор решил почти в 6 раз увеличить финансирование ремонта тутаевских дорог

На ремонт дорог в Тутаевском районе будет выделено 265 млн руб. вместо изначально запланированных 45 млн. О существенном увеличении финансирования дорожных работ в ходе рабочей поездки в муниципальное образование сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев в Тутаеве

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Глава региона назвал дорожные ремонты одним из приоритетов для всей области. По Тутаевскому району господин Евраев говорит почти о шестикратном увеличении финансирования.

«Ремонт дорог – одно из приоритетных направлений в этом сезоне. Нам предстоит привести в порядок свыше 470 километров региональных и муниципальных трасс. Всем районам выделены дополнительные средства на первоочередные мероприятия. Тутаевский в этом году получит на дороги 265 млн рублей вместо 45. Этот объем обычно в район направляли за шесть лет. На многих объектах ремонты уже стартовали»,— рассказал Михаил Евраев.

Ярославский губернатор 4 мая ознакомился с проблемами и стратегией развития левобережной части Тутаева. Он осмотрел улицу Ленина, которую в этом году ждет ремонт. Глава региона отметил необходимость соблюдения контрактных сроков дорожных ремонтов и обязательный контроль за качеством работ.

Михаил Евраев поручил включить в общий объем по улице Ленина обустройство тротуара и установку освещения.

«Задача в том, чтобы полностью привести улицу Ленина в порядок. Но сделать все в этом году не получится, постараемся завершить ремонт в следующем сезоне»,— отметил Михаил Евраев.

Второй год в Ярославской области реализуется губернаторский проект «Наши дворы», которому уделяется особое внимание. Его ход в Тутаеве оценил Михаил Евраев. Он проинспектировал дворовую территорию на улице Овражная. Отдельно губернатор остановился на оценке городской среды на левом берегу Тутаева.

«Губернатор поставил задачу подготовить смету и рассмотреть возможность привести в порядок к следующему туристическому сезону фасады объектов культурного наследия по улице Ушакова: дом Лукина с лавками и дом Бабушкина»,— заявили в ярославском правительстве.

В ходе общения с и.о. главы Тутаевского района Ольгой Низовой Михаил Евраев подчеркнул важность паромной переправы в райцентре и новых причалов, которые будут оборудованы к 1 августа. На причальный комплекс в Тутаеве ярославское правительство выделило более 80 млн руб. Важен для бизнеса и новый банно-прачечный центр на левом берегу.

«Это одна из лучших практик в регионе по решению подобных вопросов. Все очень красиво сделали. Но нужно добавить сервис: услуги парикмахерской, сделать небольшое кафе, а также рассмотреть возможность коммерческого использования помещений», – предложил внедрить дополнительные услуги глава региона.

Андрей Иванов