Троих жителей Татарстана задержали в Краснодаре за попытку украсть у омича 10 млн рублей

Полиция Краснодара задержала троих жителей Татарстана в попытке хищения со счета 64-летнего омича 10 млн руб. Подозреваемые предъявили в банке на улице Тургенева поддельные паспорт и доверенность. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, работники кредитной организации сразу заподозрили неладное и сообщили о клиентах в полицию. Полицейские изъяли подложные документы, которые они получили от неустановленного лица, состоявшего с ними в сговоре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще один находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Олег Исаев

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