Украинские депутаты попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре

Депутаты Верховной рады Украины на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре предприняли попытку сорвать выступление российской делегации, сообщили присутствовавшие на мероприятии парламентарии из России.

«Украинская делегация осуществила попытку саботации, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы»,— рассказала «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Тимофеева, присутствовавшая на саммите. В частности, во время выступления представителей РФ украинские депутаты развернули свои национальные флаги, а также черно-красные флаги украинских националистов.

По словам госпожи Тимофеевой, попытка срыва выступления российской делегации оказалась провальной. В поддержку российских парламентариев выступил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, который публично призвал представителей Украины воздержаться от «неуместных действий» в ходе мероприятий саммита ПАЧЭС.

В ПАЧЭС входят 13 государств: Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина. В 2022 году Россия прекратила платить организации членские взносы, однако сохранила за собой статус члена ПАЧЭС.

Александр Кислов