Новый храм в Ленинском районе освятят 6 мая

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 6 мая освятит новый храм в честь святого мученика Алексия (Алексей Нейдгардт), построенный в микрорайоне Красная Этна. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: нижегородская епархия Фото: нижегородская епархия

Церковь рассчитана на 350 человек. Ее возвели на улице Самочкина, 2 в Ленинском районе на месте давно заброшенного двухэтажного здания. Богослужения в храме стали проводить в 2022 году, когда строительные работы еще не были завершены.

Алексей Нейдгардт — гвардейский поручик. Родился в Москве в 1863 году в дворянской семье. В1896-1906 годах был предводителем нижегородского дворянства. Жертвовал деньги на постройку церквей и Народного дома, где сейчас располагается Театр оперы и балета. Был расстрелян по приговору губернской чрезвычайной комиссии 6 ноября 1918 года.

Анастасия Еремина