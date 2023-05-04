Траты жителей Ростовской области на платные услуги выросли на 9%

По итогам трех первых месяцев 2023 года жители Ростовской области потратили на платные услуги 85,7 млрд руб., что на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Отмечается рост трат на услуги учреждений культуры (+39,6%), физической культуры и спорта (+33,6%) и специализированных коллективных средств размещения (+28%).

Объем бытовых услуг вырос на 5,1% до 15,2 млрд руб. В частности, возросла популярность услуг саун, бань и душевых (+13,5%), фирм по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий (+10,8%), парикмахерских и салонов косметических услуг (+10,1%).

Кристина Федичкина