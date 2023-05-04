В Краснодаре в суд направили дело о создании нарколаборатории

В Краснодаре в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей, подозреваемых в создании нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным ведомства, весной 2022 года мужчины арендовали гараж в одном из кооперативов Краснодара. Там они изготовили 1 кг мефедрона и 3,5 литра жидкости, используемой для изготовления наркотиков.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотиков организованной группой, в особо крупном размере, с использованием интернета) и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконное производство прекурсора наркотического средства организованной группой в особо крупном размере).

В случае доказательства вины фигурантов им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Анастасия Донскова

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