«Росводоканал Краснодар» построил сети для Дворца самбо

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» завершил строительство сетей водоснабжения и водоотведения для спортивного объекта «Города спорта» — Дворца самбо.

Фото: Пресс-Служба ООО «Краснодар Водоканал»

Уникальный спортивный комплекс «Город спорта», не имеющий аналогов в России, предназначен для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

«"Росводоканал Краснодар" выполнил строительство сетей, применив технологию горизонтально направленного бурения, позволяющую проводить работы без существенного ущерба для городского ландшафта. На сегодняшний день уже выполнено устройство колодцев и запорно-регулирующей арматуры. Сети, построенные для данного спортивного объекта, имеют высокие технологические характеристики и предусматривают срок эксплуатации не менее 50 лет»,— рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

В современном трехэтажном Дворце самбо разместится арена для проведения соревнований, запроектированы разминочный и тренажерный залы, а также трибуны на 3000 зрительских мест.

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тыс. км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек. Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

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