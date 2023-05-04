В Ростовской области средний срок потребкредита вырос до 4,9 лет

В марте 2023 года средний срок потребительского кредита в Ростовской области составил 4,9 года, увеличившись за год на 0,5 года (в марте 2022 года — 4,4 года). Показатели региона совпадают со средними по стране. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний срок потребкредита в регионах РФ в марте 2023 года был продемонстрирован в Пермском крае, Иркутской области, Санкт-Петербурге и Москве (все — по 5,2 года), а наименьший — в Краснодарском крае (4,5 года).

«Последний год средний срок потребкредитов растет практически непрерывно. Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц»,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его комментарий приводится на сайте бюро.

В среднем по стране самый большой средний срок потребкредита в возрастной структуре заемщиков в марте 2023 года был отмечен в диапазонах от 50 до 60 лет (5,5 лет), от 60 до 65 лет (5,4 года) и от 40 до 50 лет (5,2 года). В свою очередь, наименьший средний срок потребительского кредита был зафиксирован в возрастных группах до 30 лет: моложе 25 лет — 2,6 года и от 25 до 30 лет — 3,9 года.

Кристина Федичкина