Кубанские садоводы неоднозначно оценили ограничение господдержки с 1 июля

С 1 июля садоводы, которые используют импортный посадочный материал, будут лишены господдержки. Минсельхоз будет субсидировать только те проекты, которые используют российские саженцы, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо отраслевым ассоциациям директора департамента растениеводства Минсельхоза РФ Романа Некрасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минсельхоз РФ Фото: Минсельхоз РФ

Данную инициативу аграрное ведомство начало прорабатывать еще в 2020 году. Как рассказал «Ъ-Кубань» генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, их организация выступала за плавный переходный период, и все понимали, что рано или поздно этот момент наступит. У членов союза есть разные мнения на этот счет. Есть те, кто до сих пор продолжает завозить иностранный посадочный материал. Но большинство это решение поддерживает.

По словам господина Щербакова, господдержка оказывается на закладку новых садов. В суперинтенсивном садоводстве возмещается примерно 30% затрат. Сажать на государственные средства всегда легче. Однако крупные садоводы, возможно, смогут обойтись и без нее.

«Из-за рубежа завозится миллион саженцев в год. Но зачем отдавать деньги Европе, если их можно оставлять в России. Я на днях был у одного фермера и посмотрел сад, который на третий год дает 50 тонн урожая. Я не видел иностранных саженцев, которые дают такой результат. Наши питомниководы выращивать саженцы научились»,– прокомментировал Николай Щербаков.

Генеральный директор кубанского садоводческого предприятия ООО «Алма Продакшн» Дмитрий Бобков данную инициативу не поддерживает. По мнению предпринимателя, такой вариативности, какая есть на Западе, отечественные питомниководы пока не достигли. Массовые сорта и подвои в нашей стране делать действительно научились. Но такая дискриминация приведет к тому, что садоводы ограничатся традиционными сортами. О каком-либо серьезном развитии говорить в этом случае не приходится.

«В нашей компании сады построены, в основном, на импортных саженцах, и закладывались в период с 2008 по 2019 годы, когда в стране не было так много питомников. И мы по максимуму старались брать самый лучший посадочный материал в питомниках Франции, Италии, Сербии. Последние же саженцы я брал для ремонта сада в Ставропольском крае. Посадили 1 гектар. И они вполне себе растут,– рассказал господин Бобков «Ъ-Кубань».

По словам собеседника издания, собственных мощностей для производства объема саженцев, необходимых для посадки новых садов, в стране хватит. И даже сортовой набор вполне приемлем и в Краснодарском крае, и на Ставрополье. Но это если говорить только о саженцах. А вот отечественные маточники (исходные растения, несущие типичные сортовые признаки культуры – «Ъ-Кубань») есть далеко не у всех.

Андрей Пугачев

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