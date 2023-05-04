В Ярославле шесть детсадов работали без охраны

Ярославские судебные приставы заставили шесть детских садов в Дзержинском районе города обеспечить здания охраной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным регионального УФССП, здания шести дошкольных учреждений не охранялись сотрудниками охранных организаций, в некоторых из них отсутствовала охранная сигнализация и система оповещения. По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о детсадах №193, 211, 61, 209, 127, 128. После проверки учреждений надзорный орган обратился в суд с требованием обязать детские сады устранить выявленные нарушения.

«После предупреждений судебного пристава, каждый детский сад устранил выявленные нарушения и обеспечил здания охраной, сигнализацией и системой оповещения, обеспечив безопасность обучающихся»,— сообщили в пресс-службе УФСПП по Ярославской области.

Алла Чижова